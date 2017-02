Konkurrenz für Skype & Co.: Amazon startet Mac-kompatible Konferenzlösung für Unternehmen

15. Feb 2017 14:00 Uhr - sw

Amazon hat den Startschuss für Chime gegeben. Chime ist eine für Firmen konzipierte Audio- und Videokonferenzlösung, die mit Diensten wie "Skype for Business" oder WebEx von Cisco konkurriert. Clients werden für den Mac (ab OS X Yosemite), für iPhone und iPad (ab iOS 9.0; App-Store-Partnerlink), Android und Windows angeboten.









Amazon verspricht für Chime eine hohe Audio- und Videoqualität sowie Funktionen für Chat, Screen- und Dateisharing. Das Unternehmen hebt zwei Merkmale besonders hervor. Erstens müssen Teilnehmer keinen Code eingeben, um sich an einer Konferenzschaltung zu beteiligen, sondern werden von Chime angerufen. Zweitens zeigt Chime eine Teilnehmerliste an, aus der hervorgeht, ob ein User Hintergrundgeräusche verursacht – per Mausklick kann dieser Teilnehmer stummgeschalten werden.

Die Planung von Chime-Konferenzen kann mit Outlook- oder Google-Kalender erfolgen. Bricht die Verbindung zu einem Teilnehmer ab, versucht Chime sie automatisch wieder herzustellen. Chime kann in der Basisversion (Videogespräche zwischen zwei Personen) kostenfrei genutzt werden. Die Editionen Plus und Pro sind kostenpflichtig und ermöglichen Konferenzen mit bis zu 100 Teilnehmern. Chime Pro kann 30 Tage lang kostenfrei getestet werden. Chime liegt derzeit nur auf Englisch und Französisch vor. Wann der Dienst auch auf Deutsch angeboten wird, ist nicht bekannt.