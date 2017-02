Smartphones: Android und iOS prägen weiterhin den Markt, danach kommt lange nichts

16. Feb 2017 12:00 Uhr - Redaktion

99,6 Prozent – diesen kombinierten Marktanteil erreichten die beiden Smartphone-Betriebssysteme Android und iOS im vierten Quartal 2016. Die Konkurrenz ist weit abgeschlagen, wie aus neuesten Zahlen der Analysefirma Gartner hervorgeht. Während sich BlackBerry aus dem Hardwaregeschäft verabschiedet hat, verbleibt Microsoft als einziger ernstzunehmender Rivale für Apple und Google. Doch die Redmonder haben mit gewaltigen Absatzproblemen zu kämpfen.

Der Verkauf von Windows-Smartphones brach im vergangenen Quartal von 4,4 auf 1,1 Millionen Geräte ein, der Marktanteil ging von 1,1 auf 0,3 Prozent zurück. Die Lumia-Reihe hat Microsoft inzwischen eingestellt, das Angebot an Windows-basierten Smartphones anderer Hersteller ist sehr überschaubar. Einen neuen Anlauf im Smartphone-Geschäft will Microsoft mit dem Surface Phone wagen, das demnächst eingeführt werden und im High-End-Bereich positioniert werden soll.









Smartphone: Betriebssystem-Marktanteile viertes Quartal 2016.

Bild: Gartner. Bild: Gartner.





Android kam im letzten Quartal auf einen weltweiten Marktanteil von 81,7 Prozent nach 80,7 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres – der Absatz stieg von 325,4 auf 352,7 Millionen Geräte. Apple steigerte die iPhone-Verkaufszahlen von 71,5 auf 77 Millionen Stück, der Marktanteil legte von 17,7 auf 17,9 Prozent zu. Auf alternative Smartphone-Betriebssysteme entfielen 0,53 Millionen Geräte. Dazu gehören die Linux-basierten Plattformen Sailfish OS und Tizen sowie das mobile Ubuntu. An der vorherrschenden Stellung von Android und iOS dürfte sich in den kommenden Jahren nichts ändern - ein weiterer Big Player, der den festgefahrenen Markt aufmischen könnte, ist nicht in Sicht.