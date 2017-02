FuzzyTime: Menü-Zeitanzeige in Textform - auf Wunsch mit Dialekt

17. Feb 2017 15:00 Uhr - Redaktion

Der Programmierer Marcus Olovsson bietet mit FuzzyTime eine alternative Zeitanzeige für die Mac-Menüleiste an, deren Ansatz an das vor etlichen Jahren eingestellte Programm FuzzyClock erinnert. Statt einer exakten Minutenanzeige gibt FuzzyTime die Zeit in Textform aus, also zum Beispiel "zehn vor fünf" statt 16:50 Uhr oder "viertel nach zwölf" anstelle von 12:15 Uhr.









FuzzyTime zeigt Uhrzeit in Textform in der Menüleiste an.





Außerdem können Ereignisse erstellt werden. Beispielsweise lässt sich FuzzyTime so konfigurieren, dass zwischen 12:00 und 13:00 Uhr das Wort "Mittagspause" und ab 17:00 Uhr das Wort "Feierabend" in der Menüleiste erscheint. Auch auf Kalender-Einträge kann zur Erstellung von Ereignissen zurückgegriffen werden.

Das ab OS X Mavericks lauffähige Programm unterstützt viele Sprachen darunter die Darstellung in etlichen deutschsprachigen Dialekten, darunter Frankfurterisch, Kölsch, Oberfränkisch, Plattdeutsch, Stuttgarter Schwäbisch und Wienerisch. Darüber hinaus lässt sich die Schriftart wählen. FuzzyTime steht kostenlos im Mac-App-Store (Partnerlink) zum Download bereit.