Ticker: "WISO steuer:Mac 2017" zum Sonderpreis; Neuerungen für Skype; Rabatte auf iOS-Spiele

17. Feb 2017 21:00 Uhr - Redaktion

"WISO steuer:Mac 2017" zum Sonderpreis - Amazon bietet die Einkommensteuersoftware derzeit für 24,85 Euro an (Partnerlink). Mit dem ab OS X 10.8 lauffähigen Programm können Arbeitnehmer, Freiberufler und Gewerbetreibende ihre Einkommensteuererklärung für das Jahr 2016 erstellen und per Elster an das Finanzamt übermitteln. Direkt beim Hersteller kostet die Anwendung 39,95 Euro. +++ Neuerungen für Skype - die Apps für iOS und Android erhalten demnächst In-Call-Reactions (Emoticons und Texte während Videotelefonaten), Kamera-Schnellzugriff, ein Suchpanel und Nachrichten-Reaktionen. +++ Rabatte auf iOS-Spiele - die beliebten Strategietitel "Xcom: Enemy Within" und "Civilization Revolution 2" (Partnerlink) sind kurzzeitig für je 2,99 statt 9,99 Euro zu haben (Partnerlinks).