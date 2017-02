Zehn Jahre in Folge auf Platz eins: Apple genießt weiter sehr hohes Ansehen in der Geschäftswelt

17. Feb 2017 13:00 Uhr - Redaktion

Obwohl Apple mit mehreren Problemen zu kämpfen hat, darunter die wachsende Kritik aufgrund ausbleibender Upgrades bei den Desktops-Macs und die seit Jahren sinkenden iPad-Verkaufszahlen, haben es die Kalifornier im Ranking "World's Most Admired Companies" erneut auf den ersten Platz geschafft – zum inzwischen zehnten Mal in Folge.









"World's Most Admired Companies": Apple zehn Jahre in Folge auf Platz eins.

Bild: Fortune.





In der einmal pro Jahr vom Wirtschaftsmagazin Fortune herausgegebenen Rangliste werden diejenigen Unternehmen aufgeführt, die in der Geschäftswelt am meisten bewundert werden. Dazu befragt Fortune knapp 4000 Entscheider, Analysten und Experten. Zu den Bewertungskategorien gehören unter anderem Innovation, Management, Produktqualität, soziale Verantwortung und globale Wettbewerbsfähigkeit.

Apple rangierte in der Rangliste ganz oben, dahinter folgen Amazon, Starbucks, Berkshire Hathaway und Disney. Die Google-Muttergesellschaft Alphabet rutschte vom zweiten auf den sechsten Rang ab. Facebook liegt gemeinsam mit Microsoft auf Platz neun.