Umfrage: Welche Bedeutung haben Desktop-Macs für Sie?

20. Feb 2017 15:00 Uhr - Redaktion

Die Technikwelt wird zunehmend geprägt von mobilen Geräten: nach Smartphones und Tablets rücken seit einiger Zeit verstärkt Wearables wie Smartwatches und Computerbrillen (Augmented/Virtual Reality) in den Fokus von Herstellern und Anwendern. An vorderster Front mischt Apple mit: iPhone, MacBook (Pro), iPad und Apple Watch sind die Produkte, die die Kalifornier intensiv bewerben und regelmäßig verbessern. Ein Segment ist dabei allerdings etwas in Vergessenheit geraten: das der klassischen Desktop-Systeme. Apple gibt hier ein geradezu katastrophales Bild ab.

Der iMac wurde zuletzt im Oktober 2015 aufgefrischt, beim Mac mini ist das letzte Upgrade zweieinhalb Jahre her, beim Mac Pro sind es sogar fast vier Jahre, was in der IT-Branche gefühlt eine halbe Ewigkeit darstellt. Apple liefert – schonungsloser lässt es sich nicht sagen – veraltete Technik zu unveränderten Preisen, es ist ein trauriges Bild, das Apple momentan im Desktop-Bereich abgibt. Die Verunsicherung ist groß – sowohl unter Anwendern als auch bei den Hard- und Softwareherstellern.









Mac Pro: Technik auf dem Stand des Jahres 2013.

Foto: Apple.





Diese Sorgen sind mittlerweile auch in der obersten Führungsetage der Kalifornier angekommen. Im Dezember hat sich Apple-Chef Tim Cook mit deutlichen Worten zur Desktop-Sparte bekannt. In den Medien sei vereinzelt die Frage aufgekommen, ob Apple noch hinter den Desktop-Macs stehe, schrieb Cook in einer Mitteilung an Apple-Angestellte. "Falls daran jemals in unseren Abteilungen gezweifelt wurde, so will ich es jetzt deutlich klarstellen: wir haben großartige Desktops in unserer Roadmap. Niemand braucht sich Sorgen zu machen", so Cook.

Mac-Nutzer dürfen sich also berechtigte Hoffnung machen, dass Apple – idealerweise eher früher als später – neue Desktop-Systeme auf den Markt bringt. Doch wie wichtig sind klassische Schreibtisch-Workstations eigentlich noch? Sind sie aufgrund immer leistungsfähigerer Notebooks zu vernachlässigen oder sind sie auch in der heutigen Zeit unverzichtbar? Im Rahmen unserer neuen Umfrage wollen wir von Ihnen wissen: Welche Bedeutung haben Desktop-Macs für Sie?