iPhone-Werbekampagnen: Apple veröffentlicht sechs neue Clips

21. Feb 2017 12:30 Uhr - sw

Apple setzt die im Januar gestartete Werbekampagne "One Night on iPhone 7" fort. Das kalifornische Unternehmen lässt seit Wochenbeginn vier neue Clips in Web und TV ausstrahlen, bei denen mit iPhone 7 (Plus) erstellte Nachtaufnahmen im Vordergrund stehen.









Das iPhone ist bekannt für qualitativ hochwertige Kameras, die zum Besten gehören, was der Smartphone-Markt zu bieten hat. Daher ist es wenig überraschend, dass Apple die iPhone-Kameras häufig bewirbt. Mit "One Night on iPhone 7" will Apple zeigen, dass sich mit iPhone 7 und iPhone 7 Plus selbst bei schlechten Lichtverhältnissen schöne, detailreiche Fotos aufnehmen lassen. Neben den Werbespots schaltet Apple großformatige Anzeigen an stark frequentierten Orten wie Bahnhöfen und Bus-Haltestellen.









Den aktuellen iPhones haben die Kalifornier bekanntlich eine vergrößerte Blende (ƒ/1.8) spendiert, die im Vergleich zu iPhone 6s (Plus) rund 50 Prozent mehr Licht erfasst, was die Qualität von Aufnahmen in dunklen Umgebungen deutlich verbessert.









Apple legt seit vielen Jahren großen Wert auf die Weiterentwicklung der iPhone-Kameras. Die erzielten Entwicklungssprünge sind enorm. Konnte das erste iPhone lediglich Zwei-Megapixel-Bilder in – für heutige Verhältnisse – mieser Qualität aufnehmen, verfügt das aktuelle Flaggschiff iPhone 7 Plus über eine Zwölf-Megapixel-Rückseitenkamera mit zwei Sensoren, optischem Zoom, optischer Bildstabilisierung und Vierfach-LED-Blitz.









Neben "One Night on iPhone 7" läuft eine weitere Apple-Werbekampagne, die sich um den Kamera-Portraitmodus des Plus-Modells dreht. Dieser erzeugt unter Verwendung von Weitwinkel- und Teleobjektiv einen Tiefenschärfeeffekt, bei dem eine Person im Fokus scharf vor einem verschwommenen Hintergrund dargestellt wird. Auch diese Kampagne setzt der Hersteller nun mit zwei frischen Werbespots fort. Alle Clips sind auf Apples YouTube-Kanal zu finden.