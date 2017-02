Dungeons 3: Dritter Teil des Fantasy-Strategiespiels kommt im Herbst – auch für den Mac

22. Feb 2017 14:00 Uhr - sw

Der in Worms ansässige Spielehersteller Kalypso Media hat für den Herbst die Veröffentlichung von Dungeons 3 angekündigt. Es handelt sich dabei um den dritten Teil der beliebten Serie, die Dungeon-Simulation mit Echtzeitstrategiespiel vereint. Dungeons 3 wird für Mac, Linux, Windows und Spielkonsolen erscheinen.

Zu den Neuerungen gehören zufallsgenerierte Karten, eine umfangreichere Einzelspielerkampagne, mehr Räume und Fähigkeiten, verbesserte Grafiken und ein neuer Coop-Modus für zwei Spieler. Der Preis und die Systemanforderungen stehen noch nicht fest. Dungeons 3 wird eine deutsche Oberfläche und Vertonung bieten.









"In Dungeons 3 errichten angehende Digitalfieslinge einen einzigartigen Dungeon nach eigenen Wünschen und rekrutieren eine Armee aus allem, was das Böse zu bieten hat. Schließlich konnte der Dungeon Lord die Fraktionen des Bösen zu einer schlagkräftigen Armee vereinen: Die Horde, Dämonen und Untote kämpfen in Dungeons 3 erstmals gemeinsam gegen das Gute.

Ist der richtige Zeitpunkt gekommen, verlassen Spieler das Dunkel und führen ihr Heer ins Licht der Oberwelt, um die Reiche der Menschen unter ihre Herrschaft zu bringen. Für die endlosen Eroberungsphantasien des gierigen Bösen bietet Dungeons 3 erstmals komplett zufallsgenerierte Level, sodass keine Partie der anderen gleicht", teilte Kalypso Media mit.

Dungeons 2 ist im Frühjahr 2015 für den Mac erschienen.