Apple: Knobelabenteuer Nightgate ist Gratis-App der Woche

24. Feb 2017 12:00 Uhr - sw

Apple hat das Knobelabenteuer Nightgate (iOS-App-Store-Partnerlink) zur Gratis-App der Woche gekürt. Der minimalistisch gehaltene Puzzler ist für iPhone und iPad optimiert und lässt auch auf Apple TV spielen. In 50 Levels muss der Spieler Gegner vermeiden, Kugeln ausweichen und die Zeit manipulieren.









"Es kommt nicht oft vor, dass wir ein so cooles Spiel entdecken wie diesen minimalistischen Puzzler. Und er hat es in sich: wenn du nämlich in den sich stetig ändernden Levels die vorgegebenen Checkpoints erreichen willst, ohne dabei mit den Hindernissen zu kollidieren, brauchst du jede Menge Fingerspitzengefühl. Vollgepackt mit stylishen Visuals und einem chilligen Soundtrack erwartet dich hier ein ganz besonderes Knobelabenteuer", lobt Apple das Spiel in höchsten Tönen.

Nightgate kostet normalerweise 3,99 Euro, setzt mindestens das iOS 7.0 voraus und liegt auf Deutsch, Englisch, Französisch und weiteren Sprachen vor.