Kennwort-Datenbank 1Password kann künftig nur noch gemietet werden

27. Feb 2017 13:00 Uhr - sw

Diese Änderung dürfte vielen 1Password-Nutzern nicht schmecken: der Hersteller AgileBits hat eine Änderung des Geschäftsmodells für die beliebte Kennwort-Datenbank angekündigt. Wie das Unternehmen im Mac-App-Store (Partnerlink) mitteilte, kann das Programm bald nur noch gemietet werden, die für den Dauereinsatz ausgelegte Kaufversion wird eingestellt.

"Today is big day for us here at AgileBits. Today we are making a change to how we distribute 1Password in the Mac App Store. Today 1Password becomes free with in-app subscription", lautet das Statement von AgileBits. Mit "Free" ist eine kostenlose 30-Tage-Testphase gemeint, anschließend muss ein Abo abgeschlossen werden.

Die Kosten liegen bei 2,99 US-Dollar pro Monat (4,99 US-Dollar für die Familienlizenz) bei Abschluss eines Jahresabonnements. Euro-Preise hat das Unternehmen nicht kommuniziert. Wer das Abo nicht verlängert, kann auf seine Daten nicht mehr zugreifen. Durch die Umstellung auf das Mietmodell sei man in der Lage, die Mac-App-Store-Version mit dem eigenen Dienst 1password.com zu verknüpfen, so AgileBits.









Screenshot von 1Password.

Bild: AgileBits.





Wer in der Vergangenheit eine Dauerlizenz von 1Password erworben hat, kann diese unbeschränkt weiter nutzen. Eine Upgrademöglichkeit auf das für die mittlere Zukunft erwartet 1Password 7.x wird es jedoch nicht geben – es bleibt nur noch das Abo. AgileBits hatte das Miet-Angebot im Sommer 2016 eingeführt, es war jedoch bisher optional.

Die Software speichert Logindaten, Passwörter, PINs, Kreditkarteninformationen und andere vertrauliche Daten in einer verschlüsselten Datenbank, auf die per Masterkennwort zugegriffen wird. Über eine Browser-Erweiterung werden gespeicherte Login- und Formulardaten automatisch auf Web-Sites eingefügt. 1Password unterstützt Safari, Firefox, Chrome und Vivaldi. Die Passwortdatenbank kann via Dropbox und iCloud mit anderen Macs und iOS-Geräten (über eine separat erhältliche App) synchronisiert werden.

Kostenfreie Alternativen zu 1Password sind der iCloud-Schlüsselbund, die Open-Source-Lösung KeePassX oder Enpass (Mac-App-Store-Partnerlink).