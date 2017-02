Wall Street Journal: Lightning-Schnittstelle steht angeblich vor dem Aus

28. Feb 2017 14:00 Uhr - Redaktion

Verabschiedet sich Apple mit dem iPhone 8 vom Lightning-Anschluss? Diese Frage wirft ein heute veröffentlichter Artikel des Wall Street Journal auf. Demnach wird Apple angeblich mit der nächsten iPhone-Generation eine Umstellung von Lightning auf USB-C vornehmen.

Das Wall Street Journal beruft sich auf Personen, die mit den Plänen des kalifornischen Herstellers vertraut sein sollen. Zwar handelt es sich beim Wall Street Journal um eine seriöse Zeitung, doch sind momentan noch enorme Zweifel hinsichtlich der Glaubwürdigkeit dieses Gerüchts angebracht – aus mehreren Gründen.









iPhone 8: Gleiche Abmessungen wie iPhone 7, aber mit randlosem 5,8-Zoll-Display?

Bild: KGI Securities. Bild: KGI Securities.





Beispielsweise haben andere gut vernetzte Insider wie Ming-Chi Kuo noch nichts von einer Abschaffung der Lightning-Schnittstelle gehört. Zweitens ist unklar, welchen Vorteil ein Wechsel von Lightning zu USB-C bieten würde. Beide Ports haben ähnliche Abmessungen und unterstützen Geschwindigkeiten auf Basis von USB 3.x. Für den Lightning-Port gibt es eine Vielzahl an Zubehör, der Wechsel zu USB-C wäre eine Zäsur – für die Apple allerdings alle paar Jahre immer mal gut ist.

Das Wall Street Journal geht ferner davon aus, dass das iPhone 8 über ein leicht gebogenes OLED-Display verfügen wird, bei dem der Home-Button zugunsten eines Funktionsbereichs am unteren Bildschirmbereich abgeschafft wird. Zudem soll es im Herbst die Modelle iPhone 7s und iPhone 7s Plus mit diversen Verbesserungen basierend auf unverändert großen LCD-Displays geben. In diesen Punkten entspricht der Bericht den seit Monaten kursierenden Gerüchten rund um die Apple-Smartphones. Hinter der angeblichen USB-C-Implementierung steht jedoch ein dickes Fragezeichen.