Apple: Zahlung per Mobilfunkrechnung jetzt in weiteren Ländern möglich

01. Mär 2017 16:30 Uhr - Redaktion

Mit dem sogenannten Carrier-Billing haben Anwender die Möglichkeit, ihre App- und Inhalte-Einkäufe bei Apple über die Mobilfunkrechnung zu bezahlen. Nachdem im deutschsprachigen Raum bislang nur Apple-Kunden aus Deutschland (via O2 und Vodafone) und der Schweiz (via Swisscom) diese bequeme Zahlungsoption in Anspruch nehmen konnten, steht sie nun auch in Österreich zur Verfügung.









Apple: Carrier-Billing in Österreich und Italien gestartet.

Bild: Apple. Bild: Apple.





In Österreich können Kunden des Mobilfunkanbieters Drei ab sofort App- und Inhalte-Einkäufe in den digitalen Apple-Stores über ihre Handyrechnung begleichen. Gleiches gilt übrigens auch für Italien. Daneben hat Apple das Carrier-Billing in Singapur eingeführt. Die Deutsche Telekom bietet das Carrier-Billing für Apple hingegen weiterhin nicht an.

Wenn das Carrier-Billing im eigenen iTunes-Store-Account als Zahlungsmethode festgelegt wurde, werden sämtliche App- und Inhalte-Käufe bei Apple unabhängig vom verwendeten Gerät (Mac, iPhone, iPad, Apple TV...) darüber abgerechnet. Der Wechsel zu einer anderen Zahlungsmethode (Kreditkarte, Guthabenkarten) ist jederzeit möglich. Auch die Apple-Music-Mitgliedschaft lässt sich per Mobilfunkrechnung bezahlen.