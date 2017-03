Smartphone-Markt soll dieses Jahr wieder stärker wachsen

02. Mär 2017 16:00 Uhr - sw

Seit Apple im Jahr 2007 mit dem iPhone den heutigen Smartphone-Markt begründet hat, sind die Verkaufszahlen der mobilen Alleskönner Jahr für Jahr gestiegen. So auch 2016 – allerdings mit lediglich 2,5 Prozent und damit so niedrig wie noch nie in der zehnjährigen Geschichte des Smartphones. Doch die Talsohle ist mittlerweile überwunden – dies legen frische Zahlen der Marktforschungsfirma IDC nahe. Die IDC-Analysten erwarten für dieses Jahr ein Absatzplus von 4,2 Prozent auf 1,53 Milliarden Geräte.









Tablet-Marktanteile, viertes Quartal 2016.

Bild: IDC.





Für 2018 prognostiziert IDC ein Wachstum von 4,4 Prozent. Im Jahr 2021 soll der globale Smartphone-Markt ein Volumen von 1,77 Milliarden Geräten erreichen. Großes Wachstumspotential bieten aufstrebende Märkte wie Indien oder Brasilien. Dort werden vor allem Hersteller preisgünstiger Einsteiger-Smartphones punkten können - ein Marktsegment, das Apple weiterhin unbeachtet lässt.

An der Dominanz von Android wird sich – sofern nicht ein bislang unbekannter Anbieter mit einer neuen Plattform den Markt aufmischt – nichts ändern. Der Android-Marktanteil soll heuer und auch im Jahr 2021 bei rund 85 Prozent liegen. Das iOS soll stabil bei knapp 15 Prozent liegen, während Windows Phone laut IDC komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwinden wird.

Alternative Smartphone-Betriebssysteme sind rar gesät. Dazu gehören beispielsweise die Linux-basierten Plattformen Sailfish OS und Tizen sowie das mobile Ubuntu.