Fotosoftware Photoshop Lightroom: iOS-Version erhält HDR-Aufnahmemodus

06. Mär 2017 18:15 Uhr - sw

Adobe hat heute Photoshop Lightroom in der Version 2.7 für iPhone und iPad veröffentlicht (iOS-App-Store-Partnerlink). Die wichtigste Neuerung ist ein HDR-Aufnahmemodus zur Erstellung besonders kontrast- und detailreicher Fotos. Er steht auf iPhone SE, iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus) und 9,7-Zoll-iPad-Pro zur Verfügung.

"Bei dem neuen HDR-Modus wird die Szene automatisch gescannt, um den korrekten Belichtungsbereich zu ermitteln, und danach werden drei DNG-Dateien aufgenommen und anschließend in der App automatisch ausgerichtet, zusammengeführt, von Geisterbildern befreit und per Tonemapping aufeinander abgestimmt.









So entsteht ein 32-Bit-Gleitpunkt-DNG mit allen Vorzügen einer HDR- sowie einer RAW-Aufnahme. Die Verarbeitung nutzt die selben Algorithmen in der selben Qualität, wie sie innerhalb der HDR-Technologie von Adobe Camera Raw und Lightroom zu finden ist", erläutert der Hersteller.

Zu den weiteren Neuerungen in Photoshop Lightroom 2.7 für iOS gehören Leistungsoptimierungen, Verbesserungen für die Cloud-Synchronisation, Fehlerkorrekturen, ein Widget und eine neue Gesten- und Touchsteuerung für die Bewertung von Fotos im Bewertungs- und Review-Modus.

Zur Nutzung des vollen Leistungsumfangs der App ist ein Creative-Cloud-Abonnement erforderlich. Die Software setzt mindestens das iOS 9.3 voraus.