Apple kündigt baldige Einführung von Apple Pay in Italien an

07. Mär 2017 13:00 Uhr - sw

Auf Irland folgt Italien: Apple gab heute nicht nur den Startschuss für Apple Pay in dem Inselstaat, sondern kündigte außerdem die baldige Einführung des Bezahldienstes in dem geschichtsträchtigen Land am Mittelmeer an. Dies geht aus der frisch eingerichteten italienischen Web-Seite zu Apple Pay hervor.









Der exakte Termin steht allerdings noch nicht fest. In Italien nehmen zu Beginn Boon, Carrefour Banca und UniCredit an Apple Pay teil (im Zusammenspiel mit Kreditkarten von MasterCard und Visa). Weitere Banken dürften in den nächsten Monaten folgen. Mit Apple Pay lässt sich via iPhone oder Apple Watch kontaktlos in Supermärkten, im Einzelhandel und in der Gastronomie bezahlen, sofern ein kompatibles Terminal verfügbar ist.

Nach Frankreich, Großbritannien, Irland, Russland, Spanien und der Schweiz ist Italien das siebte europäische Land, in dem Apple Pay verfügbar gemacht wird. Apple-Kunden in Deutschland müssen sich, wie berichtet, noch einige Zeit gedulden, bis sie Apple Pay nutzen können. Gleiches gilt für User in Österreich.