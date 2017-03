Apple: macOS 10.12.4 nähert sich Fertigstellung

07. Mär 2017 19:15 Uhr - Redaktion

Die Arbeiten an macOS 10.12.4 stehen vor dem Abschluss. Apple hat das Betriebssystemupdate heute in einer fünften Betaversion (Build 16E183b) an die Entwickler verteilt. macOS 10.12.4 befindet sich inzwischen seit eineinhalb Monaten im Betatest – die Fertigstellung des Updates wird für Mitte oder Ende März erwartet.

Zu den Neuerungen in macOS 10.12.4 gehören der Night-Shift-Modus (für Macs ab Baujahr 2012), Leistungs- und Stabilitätsoptimierungen, verbesserte Kompatibilität mit Hard- und Software von Drittherstellern, Behebung von Sicherheitslücken sowie zahlreiche Fehlerkorrekturen. Zudem verspricht Apple Verbesserungen für den Sprachassistenten Siri und die PDF-Engine PDFKit, die für macOS Sierra neu geschrieben wurde, aber noch stark problembehaftet ist.









macOS 10.12.4: Fünfte Betaversion für Entwickler erschienen.

Der vom iOS bekannte Night-Shift-Modus verschiebt in den Abendstunden die Farben des Displays hin zum wärmeren Ende des Spektrums (durch Reduzierung des Blaulichtanteils). Dadurch soll eventuellen Einschlafproblemen vorgebeugt werden. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass ein zu hoher Blaulichtanteil das Einschlafen erschweren kann (nicht muss). Der Night-Shift-Modus kann manuell, zu festgelegten Zeiten oder bei Sonnenuntergang aktiviert werden.

Darüber hinaus wurden Hinweise auf die nächste MacBook-Pro-Generation mit Intels aktuellen Kaby-Lake-Prozessoren in macOS 10.12.4 entdeckt. Neue MacBook-Pro-Modelle sollen Gerüchten zufolge im dritten oder vierten Quartal auf den Markt kommen. Die Version 10.1 des Web-Browsers Safari bietet unter anderem Optimierungen für Leistung und Kompatibilität sowie erweiterte Unterstützung von Web-Standards.

Der neue Build von macOS 10.12.4 wird in Kürze auch Mitgliedern des Betatestprogramms zur Verfügung stehen.