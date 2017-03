Ticker: iPhone-6-Comeback auch in Indien; Rabatt auf Super PhotoCut Pro; Sicherheitslücken in Western-Digital-NAS

07. Mär 2017 17:30 Uhr - sw

iPhone-6-Comeback auch in Indien - nach China und Taiwan (mehr dazu hier) führt Apple das ältere Smartphone auch in Indien erneut ein, mit 32 GB Speicherplatz und preislich deutlich unterhalb eines iPhone 6s. Der Hersteller will dadurch breitere Käuferschichten in den Niedriglohnländern erreichen. +++ Rabatt auf Super PhotoCut Pro - das ab OS X Lion lauffähige Programm, das das Extrahieren (Freistellen) von Personen und Objekten aus Fotos ermöglicht, wird kurzzeitig für 1,99 statt 39,99 Euro im Mac-App-Store angeboten (Partnerlink). +++ ZDNet: "Schwerwiegende Sicherheitslücken in NAS-Produkten von Western Digital entdeckt" - Updates gibt es bislang nicht.