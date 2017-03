Verlosung: 10x E-Mail-Client Airmail für den Mac zu gewinnen

07. Mär 2017 10:30 Uhr - Redaktion

Airmail ist ein beliebter E-Mail-Client für den Mac. Das Programm zeichnet sich durch eine schlanke, aufgeräumte Benutzeroberfläche und einen großen Funktionsumfang aus. Außerdem erhält Airmail vom italienischen Entwickler Bloop regelmäßig Updates mit Verbesserungen, zuletzt beispielsweise Unterstützung für die Touch-Bar-Funktionsleiste der neuen MacBook-Pro-Generation. Gemeinsam mit dem Hersteller verlost MacGadget zehn Lizenzen von Airmail.

Airmail unterstützt IMAP-, POP3-, iCloud-, Exchange-, Outlook.com/Live.com- und Gmail-Konten, kann mehrere Accounts verwalten und ermöglicht den Import aus Apple Mail. Zum weiteren Funktionsumfang gehören Unterstützung für gängige Sicherheitsprotokolle und moderne macOS-Technologien (AppleScript, Notifikationen, Multi-Touch-Gesten, Widget...), eine gemeinsame Inbox, mehrfaches Zurücknehmen von Arbeitsschritten, Filter, Etiketten, Signaturen, ein Offline-Modus, eine Konversations-Ansicht, eine leistungsstarke Suchfunktion und anpassbare Tastaturkürzel.









Screenshot von Airmail.

Bild: Bloop. Bild: Bloop.





Die ab OS X Mountain Lion lauffähige Software unterstützt das Verfassen von E-Mails in Text, HTML, HTML-Quellcode und via Markdown und bietet umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten. Anhänge lassen sich an gängige Online-Speicherdienste (Dropbox, Google Drive, OneDrive...) übergeben. Auch EML-Import/-Export und Vorschau von Winmail.dat-Anhängen sind an Bord.

Airmail wird auch für das iOS angeboten und unterstützt die Handoff-Funktion, d. h. eine unterwegs mit dem iPhone begonnene E-Mail lässt sich zu Hause am Mac fertigstellen, sowie bestimmte Exchange-Funktionen (Einladungen, Kontaktverzeichnis...). Für Airmail gibt es diverse Plug-ins, darunter für GPG und Lesebestätigungen. Airmail ist zum Preis von 9,99 Euro im Mac-App-Store erhältlich.

Zur Teilnahme an der Verlosung, bei der es zehn Einzelplatzlizenzen von Airmail für den Mac zu gewinnen gibt, müssen Sie folgende Frage richtig beantworten:

Wie heißt die neue Apple-Unternehmenszentrale in Cupertino?

a) Apple Campus 2

b) The Spaceship

c) Apple Park

Schicken Sie bitte die Antwort per E-Mail an info@macgadget.de. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 19. März 2017, um 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Mehrfachteilnahmen werden nicht berücksichtigt. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Jeder Gewinner erhält eine Mac-App-Store-Lizenz von Airmail.