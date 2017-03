Analyse: Mac-Marktanteil legt weiter zu

09. Mär 2017 19:30 Uhr - Redaktion

StatCounter hat neue Marktanteilszahlen zu Computer-Betriebssystemen vorgelegt. Demnach hat sich der Aufwärtstrend beim Mac fortgesetzt. Im Februar ist der weltweite Mac-Marktanteil auf 11,6 Prozent geklettert – nach 9,3 Prozent im Februar 2016 und 9,1 Prozent im Februar 2015. Die Angaben beziehen sich nicht auf Verkaufszahlen, sondern die aktuelle Nutzung der Systeme.









StatCounter wertet jeden Monat mehr als 16 Milliarden Zugriffe auf zweieinhalb Millionen Partner-Websites aus. Dabei stellt das Unternehmen den verwendeten Browser und das eingesetzte Betriebssystem fest. Im Bereich der Desktop- und Notebook-Betriebssysteme liegt Windows mit 84,1 Prozent an erster Stelle, gefolgt von macOS mit 11,6 Prozent, Linux mit 1,5 Prozent und Chrome OS mit 0,8 Prozent. Der Mac-Marktanteil legt seit Jahren zu. Beispielsweise lag er im Februar 2009 bei lediglich 3,9 Prozent. Im Februar 2013 waren es 7,9 Prozent.

Die Zuwächse für den Mac sind umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass Apple die Desktop-Sparte zuletzt stark vernachlässigt hat. Die Baureihen iMac, Mac mini und Mac Pro entsprechen in puncto Prozessor, Grafik und Schnittstellen bekanntlich nicht dem Stand der Technik. Apple beteuert, an dem Thema dran zu sein. Im Dezember erklärte Firmenchef Tim Cook, dass man "großartige Desktops" in der Roadmap habe. Erst kürzlich sagte Cook, dass das Unternehmen im Pro-Bereich größere Anstrengungen unternehmen wolle.