Apple: Abenteuerspiel "Love You To Bits" ist Gratis-App der Woche

10. Mär 2017 11:30 Uhr - Redaktion

Apple hat das Science-Fiction-Adventure "Love You To Bits" zur Gratis-App der Woche gekürt. Damit setzt das Unternehmen die seit längerer Zeit gepflegte Tradition fort, jede Woche eine App für iPhone, iPad und iPod touch zu verschenken. In "Love You To Bits" steuert der Spieler einen Helden, der die Einzelteile seiner Roboterfreundin im Universum aufspüren muss und dabei Planeten erkundet, Rätsel löst und Objekte findet.









"Der kleine Kosmo liebt die Roboterdame Nova, deren Einzelteile durch einen Unfall in einem Sci-Fi-Universum verteilt sind. Diese muss unser Held nun in liebevoll designten Levels finden und wieder zusammensetzen. Und so rätseln wir uns in diesem niedlichen Point-and-Click-Abenteuer durch fantastische Spielwelten und freuen uns über die witzigen Details aus der Pop- und Nerdkultur. Erfrischend anders und herzergreifend schön", so Apple über das Spiel.

"Love You To Bits" setzt mindestens das iOS 8.0 voraus, ist für iPhone und iPad optimiert und liegt auf Deutsch, Englisch, Französisch sowie weiteren Sprachen vor. Im iOS-App-Store hat das Spiel bislang im Durchschnitt sehr gute Bewertungen erhalten. Normalerweise kostet "Love You To Bits" 3,99 Euro, bis nächsten Donnerstag kann es kostenlos heruntergeladen werden.