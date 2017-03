"The Witness": Beliebtes Abenteuerspiel in Mac-Version erschienen

13. Mär 2017 12:45 Uhr - sw

Der Spielehersteller Thekla hat "The Witness" im Mac-App-Store (Partnerlink) veröffentlicht. Zuvor war das beliebte Abenteuerspiel, das auf der Plattform Steam über 3000 im Durchschnitt sehr positive Bewertungen erhalten hat, nur für Windows und Spielkonsolen erhältlich. In "The Witness" erkundet der Spieler eine unbekannte Insel und muss über 500 Rätsel lösen.

Die Insel lässt sich im Open-World-Stil frei begehen. Die Mac-Umsetzung hat der Hersteller mittels der neuen Apple-Grafikengine Metal vorgenommen. Metal – und damit auch "The Witness" - erfordert einen Mac ab dem Baujahr 2012 mit OS X El Capitan oder macOS Sierra. Das Spiel bietet eine englischsprachige Vertonung, Oberfläche und Untertitel stehen auch auf Deutsch zur Verfügung. Der Preis beträgt 39,99 Euro.

Nach Angaben von Thekla wird die Mac-Version in Kürze auch auf Steam erscheinen. Wer bei Steam bereits die Windows-Fassung erworben hat, wird sich dort das Spiel für den Mac bei Verfügbarkeit kostenlos herunterladen können. Auch eine iPhone-/iPad-Version von "The Witness" befindet sich in Arbeit - ein Veröffentlichungstermin dafür steht allerdings noch nicht fest.









Aus der Spielbeschreibung: "Du wachst auf ... alleine ... auf einer fremden Insel voller Rätsel, die dich herausfordern und überraschen werden. Du kannst dich nicht daran erinnern, wer du bist oder wie du dorthin gekommen bist. Doch eine Sache kannst du tun: Du kannst die Insel erkunden – in der Hoffnung, Hinweise zu finden, dein Gedächtnis zurückzuerlangen und irgendwie einen Weg nach Hause zu finden.

'The Witness' ist ein Einzelspieler-Game in einer offenen Welt mit Dutzenden Orten, die es zu erkunden gilt, und mit über 500 Rätseln. Dieses Spiel respektiert dich als intelligenten Spieler und behandelt deine Zeit als etwas sehr Kostbares. Nichts dient als Füllmaterial. Jedes Rätsel bringt eine neue und eigene Idee in die Mischung mit ein. Was du bekommst, ist ein Spiel voller Ideen."