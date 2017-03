Ticker: Bahn testet WLAN in Regionalzügen; Rabatte auf PCalc und "Duplicate Photos Fixer Pro"

14. Mär 2017 19:00 Uhr - Redaktion

Bahn testet WLAN in Regionalzügen - nachdem alle ICE-Züge mit kostenfreiem Internetzugang ausgerüstet wurden, soll WLAN künftig auch bei regionalen Verbindungen Einzug halten. Ein Testprojekt in Nordrhein-Westfalen ist in dieser Woche angelaufen. +++ Rabatt auf PCalc - der wissenschaftliche Rechner wird im Mac-App-Store kurzzeitig für 6,99 statt 9,99 Euro angeboten (Partnerlink; ab OS X 10.8). Er bietet viele Funktionen und richtet sich u. a. an Wissenschaftler, Ingenieure, Studenten und Programmierer. +++ "Duplicate Photos Fixer Pro" zum Sonderpreis - das Programm zum Aufspüren von Bild-Duplikaten (inklusive Vergleichsfunktion) ist derzeit für 0,99 statt 2,99 Euro zu haben (Mac-App-Store-Partnerlink; ab OS X 10.7).