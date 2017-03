Apple-Store in Kölner Schildergasse: Weitere Details

17. Mär 2017 14:00 Uhr - Redaktion

Anfang des Monats hat Apple den Eröffnungstermin für seinen neuen Retail-Store in der Kölner Innenstadt bekannt gegeben: Samstag, der 25. März. Inzwischen liegen weitere Einzelheiten zu dem Ladengeschäft in der Schildergasse vor.

Demnach wird der Laden am Tag der Ersteröffnung um 10:00 Uhr seine Tore für Besucher aufsperren. Danach hat der Apple-Store von Montag bis Samstag jeweils von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Auf der dazugehörigen Web-Seite hat Apple mittlerweile auch die Telefonnummer angegeben und die Reservierungen für Workshops sowie die Terminannahme für die Genius-Bar freigeschaltet. Die offizielle Adresse lautet Schildergasse 1-9 in 50667 Köln.









Der 15. Apple-Retail-Store in Deutschland eröffnet in Kürze.

Bild: apple.com. Bild: apple.com.





Bei der Schildergasse handelt es sich um eine absolute Premiumlage in der Millionenstadt am Rhein. Zudem zählt sie zu den am meisten frequentierten Einkaufsstraßen in ganz Deutschland. Der kalifornische Computerpionier ist in Köln bereits mit einem Laden vertreten, doch dieser befindet sich im Rhein-Center am westlichen Stadtrand.

Die Zahl der Apple-Stores in Deutschland wächst damit auf 15. Die anderen Niederlassungen befinden sich in Augsburg, Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg (zwei Filialen), Hannover, Köln, München (zwei Filialen), Oberhausen, Sindelfingen und Sulzbach. Ob bzw. wann weitere Filialen hinzukommen werden, ist unklar. In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte beispielsweise über Apple-Stores in Stuttgart oder Freiburg, die sich jedoch bislang nicht bewahrheiteten.