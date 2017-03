Apple: Aktie setzt Aufwärtstrend fort, Umsatz- und Gewinnzuwachs erwartet

21. Mär 2017 10:15 Uhr - Redaktion

In der nächsten Woche endet das zweite Quartal des Apple-Geschäftsjahres 2017. Beim Blick auf die Quartalszahlen sind die Finanzexperten positiv gestimmt: sie gehen mehrheitlich davon aus, dass Apple den Wachstumskurs fortsetzen kann. Dieser Optimismus macht sich bei der Apple-Aktie bemerkbar, die in der letzten Nacht mit 141,46 US-Dollar einen neuen Rekord-Schlusskurs an der US-Börse erreichte.

Im nachbörslichen Handel kam AAPL knapp an die 142-Dollar-Marke heran. Die Performance der Aktie in den letzten drei Monaten kann sich sehen lassen: der Kurs legte um rund 21 Prozent zu. Die Gründe dafür sind unter anderem der gute Geschäftsgang beim kalifornischen Computerpionier sowie die für September erwartete Ankündigung des iPhone 8.









Die Kursentwicklung der Apple-Aktie in den letzten zwölf Monaten.

Bild: apple.com.





Das iPhone 8 soll mehrere bedeutende Neuerungen aufweisen, darunter ein (nahezu) randloses Design mit OLED-Display, drahtloses Laden und Entsperren per Gesichtserkennung, und könnte daher einen massiven Upgradezyklus unter iPhone-Nutzern auslösen, heißt es unter Analysten. Diese Erwartungshaltung schlägt sich schon jetzt im Kurs von AAPL nieder.

Für das aktuelle Quartal des Mac- und iPhone-Herstellers erwarten die Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 52,86 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 2,01 US-Dollar pro Anteilsschein. Dies entspräche einem Plus von knapp fünf Prozent (Umsatz) bzw. sechs Prozent (Gewinn) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Apple wird die Zahlen des zweiten Quartals voraussichtlich Ende April bekannt geben. Im Vorjahreszeitraum verzeichnete Apple den ersten Umsatzrückgang seit 13 Jahren sowie das erste Absatzminus beim iPhone überhaupt. Auch der Gewinn brach deutlich ein.