Fritz!Box 6590 Cable für Kabelanschlüsse kommt im Juni

21. Mär 2017 9:30 Uhr - sw

Der Berliner Routerspezialist AVM hat für Juni die Markteinführung eines neuen High-End-Routers für Kabelanschlüsse angekündigt. Die Fritz!Box 6590 Cable soll dank 32x8-Kanalbündelung auf Basis des Standards DOCSIS 3.0 Datenübertragungsraten von bis zu 1,7 Gbit pro Sekunde im Downstream und von bis zu 240 Mbit pro Sekunde im Upstream erreichen.

In puncto WLAN ist die Fritz!Box 6590 Cable mit dem neuen DSL-Flaggschiff Fritz!Box 7590 vergleichbar: es werden Datenübertragungsraten von bis zu 2,53 Gbit pro Sekunde erreicht (Dual-Band; 802.11ac der zweiten Generation), mehrere Geräte können gleichzeitig mit Daten versorgt werden (4x4 Multi-User-MIMO). Die integrierte DECT-Basis ermöglicht den Betrieb von bis zu sechs Schnurlostelefonen, außerdem können ein ISDN- und zwei analoge Telefon angeschlossen werden.









Fritz!Box 6590 mit Kabelmodem für bis zu 1,7 Gbit/Sekunde im Downstream.

Foto: AVM.





Der DVB-C-Tuner der Fritz!Box 6590 Cable überträgt digitales Kabelfernsehen per WLAN ins Heimnetz. Zur weiteren Ausstattung gehören vier Gigabit-LAN-Ports, zwei USB-2.0-Schnittstellen sowie Unterstützung gängiger Telefoniefunktionen und Sicherheitstechnologien. Das Betriebssystem Fritz!OS stellt Mediaserver- und NAS-Funktionalität zur Verfügung. Die Konfiguration erfolgt via Web-Browser, außerdem bietet AVM diverse iOS-Apps an, beispielsweise für Telefonie und den Fernzugriff auf Dateien.

Der Hersteller gibt auf die Fritz!Box 6590 Cable fünf Jahre Garantie. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 269 Euro.