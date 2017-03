Wieder keine neuen Desktop-Macs: Apple enttäuscht die Anwender erneut

21. Mär 2017 13:30 Uhr - Redaktion

Das Trauerspiel um die Desktop-Macs geht weiter: zwar präsentierte Apple heute ein neues 9,7-Zoll-Tablet und ein rotes iPhone 7, weitere Hardware-Ankündigungen nahm der Hersteller allerdings nicht vor. iMac, Mac mini und Mac Pro bleiben auf einem technisch veralteten Stand, die Enttäuschung und Frustration der Mac-User wächst damit weiter. Die im Dezember von Apple-Chef Tim Cook getätigte Aussage, wonach sich angeblich "großartige Desktops" auf der Roadmap befänden, ist bislang nichts als heiße Luft.

Der Stand der Dinge: der iMac wurde zuletzt im Oktober 2015 aufgefrischt, beim Mac mini ist das letzte Upgrade zweieinhalb Jahre her, beim Mac Pro sind es sogar fast vier Jahre. Preissenkungen gab es seitdem nicht, Apple bietet die unveränderte (alte) Technik zu unveränderten Preisen an. Für einen selbsternannten Premiumhersteller ist dies ein geradezu katastrophales Bild, schonender lässt sich die Situation nicht beschreiben.









Mac Pro: Technik aus dem Jahr 2013 für das Jahr 2017.

Foto: Apple. Foto: Apple.





Apples Führungsriege hat sich seit Herbst mehrfach zum Mac geäußert. November 2016: "We love the Mac and are as committed to it, in both desktops and notebooks, as we ever have been" (Marketingchef Phil Schiller). Dezember 2016: "We have great desktops in our roadmap. Nobody should worry about that" (Cook). Februar 2017: "You will see us do more in the pro area. The pro area is v important to us. The creative area is v important to us in particular" (Cook).

Passiert ist bislang allerdings nichts. Zweifellos würden neue Desktop-Systeme den Absatz und damit den Umsatz und den Gewinn von Apple ankurbeln – doch warum lässt sich das Unternehmen dies entgehen? Apples Passivität schürt Unsicherheit unter Anwendern, Entwicklern, Händlern und Hardwareherstellern und die Frage, welche Priorität Apple dem Mac tatsächlich noch einräumt, ist aktueller denn je.