Ticker: Apple widerspricht iCloud-Hack; Rabatt auf Überlebenssimulation; Update für Vienna

23. Mär 2017 20:00 Uhr - Redaktion

Apple widerspricht iCloud-Hack - eine Hackergruppe will angeblich die Zugangsdaten von bis zu 500 Millionen iCloud-Accounts erlangt haben. Apple dementierte und erklärte, es habe keinen Einbruch in das eigene Netzwerk gegeben. +++ Rabatt auf "This War of Mine" - die Überlebenssimulation, in der der Spieler eine Gruppe von Zivilisten in einer belagerten Stadt steuert, ist im iOS-App-Store momentan für 1,99 statt 14,99 Euro zu haben (Partnerlink). Das Spiel wurde mehrfach ausgezeichnet und erhielt auf Steam tausende sehr positive Bewertungen. +++ Update für Vienna - die Version 3.1.9 des kostenlosen, ab OS X 10.8 lauffähigen RSS-Newsreaders wartet mit Bug-Fixes und Optimierungen auf. Abonnieren Sie den MacGadget-Feed!