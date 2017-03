23. Mär 2017 13:00 Uhr - Redaktion

In der Nacht zum Mittwoch hat Apple die Multimediasoftware iTunes in der Version 12.6 veröffentlicht (MacGadget berichtete). Inzwischen liegen weitere Einzelheiten zu dem Update vor. Demnach wurden in iTunes 12.6 mehrere Sicherheitslücken in den Komponenten SQLite und expant geschlossen. Die Schwachstellen ermöglichten Angreifern das Ausführen sogenannter Denial-of-Service-Attacken, die unter Umständen einen Absturz von iTunes verursachen konnten.

Vor längerer Zeit hat Apple die Möglichkeit, Wiedergabelisten in eigenen Fenstern zu öffnen, aus iTunes entfernt. Nun ist die Funktion wieder da: via Kontextmenü oder durch Doppelklick bei gedrückter Befehlstaste auf eine Wiedergabeliste öffnet sich diese in einem neuen Fenster. Auch an den Tastenkombinationen hat Apple geschraubt: das Hauptfenster öffnet sich jetzt nicht mehr mit Befehl-1, sondern mit Befehl-0.









iTunes 12.6: Überarbeiteter Miniplayer, Wiedergabelisten in Fenstern.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Weitere Änderungen betreffen den Miniplayer. Die schlechte Nachricht: er benötigt in minimiertem Zustand nun mehr Platz, was besonders auf kleinen Bildschirmen ärgerlich ist. Dafür lässt sich das Fenster nun individueller anpassen, außerdem wurde die Darstellung der Funktionen "Nächster Titel" und "Historie" verbessert.

iTunes 12.6 setzt mindestens OS X Mavericks voraus. Mit der für Herbst erwarteten Veröffentlichung neuer Betriebssysteme dürfte Apple die Systemanforderungen von iTunes wieder anheben. Es ist davon auszugehen, dass dann die Unterstützung für OS X Mavericks eingestellt wird.