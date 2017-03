Freenet TV kündigt Mac-kompatiblen Receiver für DVB-T2 HD an

24. Mär 2017 15:00 Uhr - Redaktion

Kurz vor dem Beginn der Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 HD hat Freenet TV einen Receiver für das hochauflösende terrestrische Fernsehen vorgestellt. Er kostet 59,99 Euro, wird an der USB-Schnittstelle betrieben und ist Mac-kompatibel.

Der Stick kann sowohl das unverschlüsselte Programm der öffentlich-rechtlichen Sender als auch die verschlüsselten Angebote der privaten Anbieter empfangen. Letzteres ist über Freenet TV zum Preis von 5,75 Euro pro Monat möglich. Der Receiver wird mit einer Antenne geliefert. Die Stromversorgung erfolgt via USB.









Mac-kompatibler Receiver für DVB-T2 HD.

Bild: Freenet TV. Bild: Freenet TV.





Die Mac-Software setzt mindestens OS X Mavericks voraus und soll in Kürze veröffentlicht werden. Sie enthält einen elektronischen Programmguide mit einer Siebentages-Vorschau. Die Aufzeichnung des Programms wird allerdings nicht unterstützt. Nähere Informationen sind dem PDF-Benutzerhandbuch zu entnehmen.

Der Regelbetrieb von DVB-T2 HD startet in Deutschland am 29. März. Zu Beginn wird das hochauflösende terrestrische Fernsehen nur in ausgewählten Regionen zu empfangen sein, die bundesweite Einführung wird schrittweise bis Mitte 2019 erfolgen. Mit der Aktivierung von DVB-T2 HD wird gleichzeitig der Vorgänger DVB-T abgeschaltet.

DVB-T2 führt Unterstützung für HD-Auflösung ein und ermöglicht die Übertragung einer größeren Zahl an Programmen (rund 40 in den Ballungsräumen). Zum Empfang ist ein mit dem neuen Standard kompatibler Receiver erforderlich. Häufig gestellte Fragen zu dem Thema werden auf dieser Web-Seite beantwortet.