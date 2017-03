Kartendienst: Apple-Fahrzeugflotte wieder in Europa unterwegs

27. Mär 2017 14:30 Uhr - sw

Seit rund zwei Jahren unterhält Apple eine Fahrzeugflotte, die gezielt Straßen abfährt, um das Datenmaterial des hauseigenen Kartendienstes zu verbessern. Nachdem die Autos des Mac- und iPhone-Herstellers in den letzten Monaten vorrangig in den USA unterwegs waren, kehren sie nun nach Europa zurück.









Apple-Kartendienst: Datenerfassung künftig auch mit Drohnen?

Bild: Apple. Bild: Apple.





Dies geht aus der kürzlich aktualisierten Informationsseite zu Apples Fuhrpark hervor. Demnach ist die Fahrzeugflotte im Zeitraum vom 27. März bis zum 23. April in den Großräumen von London, Paris und Rom unterwegs (zusätzlich zu vielen Orten in den USA). Städte in Deutschland wurden bislang nicht besucht.

Neben dem aktuellen Straßennetz werden auch 3D-Ansichten erfasst. Laut Apple soll dabei die Privatsphäre der Bürger nicht verletzt werden. Demnach werden beispielsweise Gesichter und KFZ-Nummernschilder auf Bildern unkenntlich gemacht. Einige der Daten sollen mit künftigen Updates für den Kartendienst veröffentlicht werden.

Im Dezember 2016 kamen Gerüchte auf, wonach Apple künftig auch Drohnen zur Erfassung von Kartenmaterial einsetzen könnte.