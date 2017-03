Neues MacBook Pro: Auch 15-Zoll-Modelle jetzt in Apples Refurbished-Shop erhältlich

27. Mär 2017 12:00 Uhr - Redaktion

Vor zwei Wochen hat Apple mit dem Verkauf der neuen MacBook-Pro-Generation in seinem Refurbished-Shop (generalüberholte Hardware) begonnen. Nachdem dort zu Beginn nur das 13,3-Zoll-Modell ohne Touch-Bar-Funktionsleiste erhältlich war, bietet der Hersteller inzwischen auch die 15,4-Zoll-Ausführungen mit Touch-Bar und Touch-ID als generalüberholte Geräte an. Dabei handelt es sich meistens um Rückläufer aus Online-Bestellungen, Ausstellungsstücke von Ladengeschäften oder Hardware mit defekten Komponenten, die repariert wurde.

Die Ersparnis im Vergleich zu Neuware beträgt bis zu 1000 Euro. Für das 15,4-Zoll-MacBook-Pro mit 2,6 GHz (Quad-Core-i7, SSD mit 256 GB, Radeon Pro 450) verlangt Apple normalerweise 2699 Euro, im Refurbished-Store gibt es das Gerät für 2289 Euro. Die 2,7-GHz-Konfiguration mit 512-GB-SSD und Radeon Pro 455 ist für 2629 statt 3199 Euro zu haben. Ein voll ausgestattetes 15,4-Zoll-MacBook-Pro (Quad-Core-i7 mit 2,9 GHz, 2000-GB-SSD, Radeon Pro 460) gibt es für 4039 statt 4999 Euro.









Neues MacBook Pro: mit Rabatten in Apples Refurbished-Shop erhältlich.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Vor dem Kauf kann sich ein Preisvergleich lohnen: im freien Handel wird die aktuelle MacBook-Pro-Generation als Neuware mit erheblichen Rabatten gegenüber den von Apple aufgerufenen Preisen angeboten (vgl. Preissuchmaschinen). Beispielsweise gibt es das 15,4-Zoll-MacBook-Pro mit 2,6 GHz (Quad-Core-i7, SSD mit 256 GB, Radeon Pro 450) als Neuware im Handel bereits für unter 2300 Euro, das 2,7-GHz-Modell für unter 2700 Euro.

Noch nicht in Apples Refurbished-Shop vertreten sind hingegen die 13,3-Zoll-MacBook-Pro-Versionen mit Touch-Bar und mit Touch-ID – dies dürfte sich jedoch in Kürze ändern. Generalüberholte Produkte sind laut Apple voll funktionsfähig, wurden umfangreich geprüft und bieten volle Herstellergarantie, die sich via AppleCare+ erweitern lässt.

"Bei von Apple zertifizierten, generalüberholten Produkten handelt es sich um gebrauchte Apple Produkte, die vor dem Wiederverkauf einer strengen Generalüberholung unterzogen werden. Nur einige Geräte werden aufgrund von technischen Problemen an Apple zurückgegeben, aber alle Geräte durchlaufen eine Inspektion, um sicherzustellen, dass sie den Qualitätsstandards von Apple entsprechen", erläutert das Unternehmen.