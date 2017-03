Apple: Entwicklungsumgebung Xcode in Version 8.3 erschienen - inklusive Swift 3.1

28. Mär 2017 13:00 Uhr - Redaktion

Apple hat die Entwicklungsumgebung Xcode in der Version 8.3 veröffentlicht (Mac-App-Store-Partnerlink). Das Update bringt Leistungs- und Stabilitätsoptimierungen mit (beispielsweise wurde das Erzeugen großer Projekte mit Objective-C und Swift beschleunigt) und behebt viele Fehler. Dem Debugger hat der Hersteller neue Funktionen spendiert, während der iOS-Simulator Siri-Unterstützung erhalten hat. Ebenfalls neu ist die Version 3.1 der Programmiersprache Swift.









Screenshot von Xcode.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Swift 3.1 bietet einige Ergänzungen für den Befehlssyntax sowie Verbesserungen für den Package-Manager und die Linux-Portierung. Die Kompatibilität mit Swift 3.0 bleibt nach Angaben der Entwickler gewahrt. Außerdem wurde in Swift 3.1 die Qualität von Compiler und Standard-Bibliothek angehoben.

Die Unterstützung für OS X El Capitan wurde eingestellt, Xcode 8.3 setzt macOS Sierra voraus. Xcode ermöglicht die Entwicklung von Software für Mac, iPhone, iPad, Apple TV und Apple Watch. Die Entwicklungsumgebung ist für Programmiersprachen wie Swift, Objective-C, C oder C++ ausgelegt. Nähere Informationen zu den Änderungen in Xcode 8.3 sind auf dieser Web-Seite zu finden.