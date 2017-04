Freenet TV veröffentlicht Mac-Software für DVB-T2-HD-Receiver

04. Apr 2017 10:45 Uhr - Redaktion

Mitte März hat Freenet TV einen Receiver für das hochauflösende terrestrische Fernsehen (DVB-T2 HD) angekündigt, der nicht nur das öffentlich-rechtliche, sondern auch das private Programmangebot empfangen kann. Nun hat das Unternehmen die dazugehörige Mac-Software veröffentlicht.

Sie befindet sich noch in der Betaphase – laut Freenet TV können vereinzelt Verzögerungen bei der Audio- und Bildwiedergabe auftreten. Die Software kann über die Produkt-Webseite des Receivers heruntergeladen werden und setzt OS X Mavericks oder neuer voraus. Da sie die Mac-Sicherheitsfunktion Gatekeeper noch nicht unterstützt, muss sie erstmalig über den Finder-Kontextmenübefehl "Öffnen" gestartet werden.









Mac-kompatibler Receiver für DVB-T2 HD.

Bild: Freenet TV. Bild: Freenet TV.





Der USB-Stick kostet 59,99 Euro und wird mit einer Antenne geliefert. Die Stromversorgung erfolgt via USB. Zum Empfang der verschlüsselten Angebote der privaten TV-Sender muss ein Abo abgeschlossen werden, das 5,75 Euro pro Monat kostet. Die öffentlich-rechtlichen Sender werden unverschlüsselt übertragen. Die Mac-Software enthält einen elektronischen Programmguide mit einer Siebentages-Vorschau. Die Aufzeichnung des Programms wird allerdings nicht unterstützt, auch eine Time-Shift-Funktion fehlt. Das Benutzerhandbuch liegt im PDF-Format vor.

In vielen Regionen Deutschlands hat am 29. März der Regelbetrieb von DVB-T2 HD begonnen, gleichzeitig wurde dort der Vorgänger DVB-T abgeschaltet. DVB-T2 führt Unterstützung für HD-Auflösung ein und ermöglicht die Übertragung einer größeren Zahl an Programmen (rund 40 in den Ballungsräumen). Zum Empfang ist ein mit dem neuen Standard kompatibler Receiver erforderlich. Häufig gestellte Fragen zu dem Thema werden auf dieser Web-Seite beantwortet. Bis Mitte 2019 wird DVB-T2 HD bundesweit eingeführt.