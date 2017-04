Ticker: iPhone 6 Plus bei Aldi Süd; Telekom führt kostenlose Streaming-Option ein; Geekbench für iOS kurzzeitig gratis

04. Apr 2017 19:30 Uhr - Redaktion

iPhone 6 Plus bei Aldi Süd - der Discounter will das im Jahr 2014 vorgestellte 5,5-Zoll-Smartphone am 12. April für 479 Euro anbieten (16 GB, Spacegrau oder Silber; ohne Vertrag und ohne SIM-Lock). Die Stückzahlen sind begrenzt, zehn Euro Guthaben bei Aldi Talk sind inklusive. +++ Telekom führt kostenlose Streaming-Option ein - "StreamOn Music&Video" kann ab dem 19. April in Tarifen ab MagentaMobil L gebucht werden, wodurch das Musik- und Videostreaming ausgewählter Dienste nicht mehr das Datenvolumen belastet. "StreamOn Music" gibt es bereits ab MagentaMobil M. +++ Geekbench für iOS kurzzeitig gratis - die Benchmarksoftware testet die CPU- und GPU-Leistung von iPhone und iPad.