Apple: Patentantrag beschreibt MagSafe-Adapter für USB-C

06. Apr 2017 12:30 Uhr - Redaktion

Ein Kritikpunkt an den aktuellen Modellen von MacBook und MacBook Pro ist das Fehlen des MagSafe-Ladesystems, eines Features, das viele User in den letzten Jahren liebgewonnen haben. Die magnetische Haltevorrichtung für das Ladekabel hat sich bewährt: bei stärkerem Ziehen wird die Verbindung zum Mobilmac gelöst – die Gefahr, dass das Gerät herunterfällt und beschädigt wird, wird dadurch gebannt. Wie ein jetzt veröffentlichter Patentantrag von Apple zeigt, könnte MagSafe vor einem Comeback stehen.

In dem Ende März veröffentlichten Patentantrag wird ein schmaler USB-C-Adapter beschrieben, der eine MagSafe-Schnittstelle zum Anschluss von Apples magnetischem Ladekabel bietet. Damit könnte das beliebte MagSafe-System auch an modernen Mobilmacs mit USB-C-Schnittstellen genutzt werden. Ein Adapter wäre zwar letztlich nur ein Kompromiss, allerdings dürfte das kleine Stück Zusatzhardware in der Praxis kaum stören, wenn das MacBook (Pro) gerade aufgeladen wird.









Apple-Patent beschreibt MagSafe-Adapter für USB-C.

Bild: uspto.gov / Apple. Bild: uspto.gov / Apple.





Ob Apple diesen Adapter tatsächlich auf den Markt bringen und damit dem MagSafe-Ladesystem neues Leben einhauchen wird, bleibt abzuwarten. Apple stellt jedes Jahr eine Vielzahl an Patentanträgen, nicht immer erwächst daraus auch ein Produkt. Allerdings ist der jetzt aufgetauchte Patentantrag ein klares Indiz dafür, dass sich Apple auch in Zeiten des USB-C-Standards mit MagSafe beschäftigt.

Von Drittherstellern gibt es mit BreakSafe und Snapnator bereits ähnliche Lösungen, die jedoch im Vergleich zum Apple-Adapter klobiger ausfallen und nur USB-C-Ladekabel, nicht jedoch MagSafe direkt unterstützen.