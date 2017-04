Formel-1-Rennsimulation "F1 2016" in Mac-Version erschienen

06. Apr 2017 13:30 Uhr - sw

Ein weiterer großer Spieletitel hat den Sprung auf den Mac geschafft: die Rennsimulation "F1 2016" ist ab sofort für macOS zum Preis von 49,99 Euro bei Steam erhältlich. Es handelt sich dabei um das offizielle Begleitspiel zur Formel-1-Saison 2016. Mehrspielerpartien zwischen der Mac- und der Windows-Version werden unterstützt.

"F1 2016" setzt mindestens einen mit 2,9 GHz getakteten Core-i5-Prozessor, acht GB Arbeitsspeicher, einen leistungsstarken Grafikchip (Iris 540, GeForce 680M, Radeon R9 M280M oder besser), 34 MB Speicherplatz und macOS 10.12.4 voraus. Eine Liste der nicht unterstützten Grafikchips ist auf dieser Web-Seite zu finden. "F1 2016" lässt sich unter anderem auf der aktuellen MacBook-Pro-Generation, dem 15-Zoll-MacBook-Pro von 2015 (mit Radeon R9 M370X) sowie auf 27-Zoll-iMacs ab dem Baujahr 2013 spielen.









In "F1 2016" steuert der Spieler nicht nur einen Rennwagen, sondern kümmert sich auch um dessen Weiterentwicklung. Für die Umsetzung der Mac-Version hat Feral Interactive auf Apples Grafikengine Metal zurückgegriffen, um eine bestmögliche Performance zu erreichen. "F1 2016" ist im Herbst für Windows erschienen. Das Spiel wird in Kürze auch im Mac-App-Store zur Verfügung stehen. Die Mac-App-Store-Version ermöglicht allerdings keine Multiplayerpartien via Steam.

Aus der Spielbeschreibung: "Arbeite an deiner eigenen Legende in F1 2016. Tauche tiefer in die Welt des renommiertesten Motorsports ein als jemals zuvor. F1 2016 ist das offizielle Videospiel der 2016 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP und beinhaltet die komplette Saison 2016 und 21 Strecken, einschließlich des brandneuen Baku Circuits in Aserbaidschan, und der kompletten Teilnehmerliste aus 22 Fahrern und 11 Teams, einschließlich des neuen Haas F1 Teams.









F1 2016 lässt dich nicht nur eine hoch spannende FORMULA ONE-Karriere erleben, einschließlich der Ergänzung des kultigen Safety Cars und zum ersten Mal auch des Virtual Safety Cars, sondern bietet auf einzigartige Weise auch das Drama und die Fahrzeugentwicklung hinter den Kulissen. Arbeite mit deinem Agenten, Ingenieur und Team zusammen, um deinen Wagen in dem bisher umfassendsten Karriereerlebnis von bis zu zehn Saisons zu entwickeln. Bestimme deinen Weg zum Ruhm und werde zum Champion."