Gerücht: Neue iMacs mit Xeon-Prozessor und bis zu 64 GB ECC-RAM? 8K-Display für neuen Mac Pro?

06. Apr 2017 19:15 Uhr - Redaktion

Die Spekulationen über neue Desktop-Macs nehmen an Fahrt auf. Nach Informationen eines Bloggers soll die am Dienstag von Apple für den weiteren Jahresverlauf versprochene neue iMac-Generation im Oktober auf den Markt kommen. Demnach wird das kommende iMac-Topmodell angeblich über einen Xeon-E3-Prozessor, bis zu 64 GB ECC-Arbeitsspeicher und leistungsstarke AMD-Grafikchips mit Virtual-Reality-Unterstützung verfügen.

Dieses Gerücht passt zu Apples Aussage, wonach es bei der nächsten iMac-Generation auch speziell für den professionellen Einsatz konzipierte Konfigurationen geben wird. Als weitere Neuerungen der kommenden iMacs nennt das Blog unter anderem schnelle SSD-Laufwerke mit bis zu zwei TB Speicherkapazität, kombinierte Thunderbolt-3-/USB-C-Schnittstellen und eine neue Tastatur (möglicherweise mit Touch-Bar-Funktionsleiste).









Neue iMacs: Spitzenmodell künftig mit leistungsstarkem Xeon-E3-Prozessor?

Damit nicht genug: Apple arbeitet angeblich an einem 8K-Display für die nächste Mac-Pro-Generation, die für das Jahr 2018 geplant ist. Auch beim Mac mini soll sich etwas tun: die nächste Mac-mini-Spitzenkonfiguration soll alles andere als "mini" sein.

Das Blog Pike's Universum ist im Mac-Markt nicht unbekannt. Der Betreiber spürte in den letzten Jahren in den Tiefen des Mac-Betriebssystems mehrfach Hinweise auf kommende Hardware auf, die sich im Nachhinein als korrekt herausgestellt haben. Der Blogger beruft sich in seinem Bericht auf eine Quelle, die in der Vergangenheit zuverlässige Informationen geliefert habe.

Apple hat am Dienstag in seiner Unternehmenszentrale in Cupertino konkrete Aussagen zur Zukunft der Desktop-Macs getätigt. Das Unternehmen will 2018 einen komplett neu entwickelten, modularen Mac Pro auf den Markt bringen und kündigte eine Rückkehr ins Displaygeschäft sowie für den weiteren Jahresverlauf eine neue iMac-Generation an. Den Mac mini bezeichnete Apple als "wichtiges Produkt", außerdem will der kalifornische Computerpionier auch in Zukunft auf Intel-Prozessoren in Macs setzen.