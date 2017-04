Microsoft: Update für Internet-Telefonie-Software Skype

06. Apr 2017 11:00 Uhr - Redaktion

Microsoft hat den Mac-Client für die Internet-Telefonie-Software Skype in der Version 7.5 zum Download (48 MB, mehrsprachig) bereitgestellt. Das Programm unterstützt nun die Sharing-Erweiterung des Mac-Betriebssystems, um in Textchats veröffentlichte Inhalte wie Bilder, Videos oder Links mit anderen Personen durch Rechtsklick zu teilen.









Screenshot von Skype.

Bild: Microsoft. Bild: Microsoft.





Dazu muss Skype zuerst für die Sharing-Erweiterung freigeschaltet werden. Dies ist in den Systemeinstellungen => Erweiterungen => Menü "Freigabe" möglich. Darüber hinaus wartet Skype 7.5 mit Leistungs- und Stabilitätsoptimierungen sowie Fehlerkorrekturen auf. Skype läuft ab OS X Mavericks, für die Nutzung der Sharing-Erweiterung wird mindestens OS X Yosemite benötigt. Die neue Version kann auch über die in dem Programm integrierte Aktualisierungsfunktion heruntergeladen werden.

Die kostenlose Basisversion von Skype ermöglicht Audio- und Videoübertragungen per Internet und Textchats. Funktionen wie Festnetzanbindung, SMS-Unterstützung, Gruppen-Videoanrufe und Gruppen-Bildschirmfreigabe sind kostenpflichtig. Seit Ende 2016 lässt sich Skype auch ohne Account nutzen. Microsoft bietet Skype außerdem in einer Business-Ausführung für den Mac an.