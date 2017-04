Ticker: Rabatt auf "WISO steuer:Mac 2017"; Endgültiges Aus für Roaming-Gebühren; Touch-ID-Unterstützung für Ulysses

06. Apr 2017 20:00 Uhr - Redaktion

Rabatt auf "WISO steuer:Mac 2017" - im Mac-App-Store ist die Einkommensteuersoftware derzeit für 24,99 Euro zu haben (Partnerlink; ab OS 10.8) - direkt beim Hersteller kostet sie 39,95 Euro. Mit dem Programm können Arbeitnehmer, Freiberufler und Gewerbetreibende ihre Steuererklärung für das Jahr 2016 erstellen und per Elster an das Finanzamt übermitteln. +++ Endgültiges Aus für Roaming-Gebühren - das EU-Parlament hat heute die letzte Hürde für die Abschaffung der Roaming-Gebühren genommen. Sie tritt am 15.06.2017 in Kraft. +++ Touch-ID-Unterstützung für Ulysses - die Version 2.7 des Schreibprogramms lässt sich per Fingerabdruckscan (ent-) sperren, zudem gab es viele Bug-Fixes (Mac-App-Store-Partnerlink).