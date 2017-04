Oster-Angebote-Woche bei Amazon: Einkommensteuersoftware WISO steuer:Mac 2017 zum Sonderpreis

07. Apr 2017 10:45 Uhr - Redaktion

Im Rahmen von Amazons Oster-Angebote-Woche (Partnerlink) wird am heutigen Freitag die Einkommensteuersoftware "WISO steuer:Mac 2017" (Partnerlink) für nur 20,19 Euro angeboten. Zum Vergleich: direkt beim Hersteller kostet das ab OS X Mountain Lion lauffähige Programm 39,95 Euro. Mit "WISO steuer:Mac 2017" können Arbeitnehmer, Freiberufler und Gewerbetreibende ihre Einkommensteuererklärung für das Jahr 2016 erstellen und per Elster an das Finanzamt übermitteln.

"WISO steuer:Mac 2017" unterstützt die Steuererklärung 2016 mit Mantelbogen und allen Formularen (N, R, Kind, KAP, SO, G, S, L, 34a, EÜR, FW, V, AV, AUS, N-AUS, N-Gre, K, U...). Außerdem sind Funktionen für die Einnahmen-Überschuss-Rechnung, Fahrtenbuch, gesonderte Feststellung, Umsatzsteuer-Erklärung und Umsatzsteuer-Voranmeldung, Gewerbesteuer-Erklärung, IBAN-Rechner, Gehaltsrechner, Abfindungsrechner und Lohnsteuer-Anmeldung integriert.









Mit "WISO steuer:Mac 2017" die Steuererklärung für das Jahr 2016 erstellen.

Bild: Buhl Data. Bild: Buhl Data.





Das Programm erläutert komplizierte Sachverhalte per Videohilfe, wird per Steuerratgeber mit vielen Tipps geliefert und bietet einen Import-Assistenten für ElsterFormular und für vorausgefüllte Steuererklärungen (VaSt). "WISO steuer:Mac 2017" berücksichtigt alle steuerrechtlichen Änderungen für das Jahr 2016 und kann Daten aus der Vorgängerversion übernehmen. Ebenfalls neu in der Version für 2017 sind Einsprüche via ELSTER, eine vereinfachte Benutzeroberfläche, eine automatische Entfernungsberechnung und Erfassen von Einkünften aus Photovoltaikanlagen.

Mit einer Lizenz von "WISO steuer:Mac 2017" lassen sich bis zu fünf Steuererklärungen für das Steuerjahr 2016 erstellen. Nach Registrierung können die iPad- und die Web-Version kostenfrei genutzt werden. Der Kaufpreis für die Software kann als Kosten für die Steuerberatung abgesetzt werden.