Mac-App-Store: Hohe Rabatte auf iWork-Vorlagenpaket und FTP-Client Yummy FTP Pro

Im Mac-App-Store wird ein Vorlagenpaket für die Apple-Bürosoftware iWork vorübergehend mit einem hohen Rabatt angeboten. "Set for iWork" (Mac-App-Store-Partnerlink) kostet 1,99 statt 19,99 Euro und besteht aus knapp 1500 Vorlagen.

Enthalten sind über 1250 Vorlagen für die Textverarbeitung Pages, 125 Vorlagen für die Tabellenkalkulation Numbers und 90 Vorlagen für das Präsentationsprogramm Keynote. Auch rund 1600 Grafiken, darunter Cliparts, Photos, Objekte und Hintergründe, gehören zu "Set for iWork". Die Vorlagen sind in den Papierformaten DIN A4 und US Letter enthalten und lassen sich beliebig anpassen. "Set for iWork" setzt mindestens OS X Snow Leopard und iWork '09 voraus.









"Set for iWork" enthält knapp 1500 Vorlagen für iWork sowie rund 1600 Grafiken.

Bild: Alungu.





Auch Yummy FTP Pro (Partnerlink) ist im Mac-App-Store kurzzeitig deutlich vergünstigt erhältlich: für 1,99 statt 29,99 Euro. Yummy FTP Pro unterstützt FTP-, SFTP- sowie FTPS-Verbindungen, kann aber auch auf WebDAV-Server zugreifen. Das zweigeteilte Fenster erleichtert die Arbeit mit Servern. Yummy FTP Pro zeigt sowohl die lokale Ordnerstruktur (im linken Teil) als auch die Ordnerstruktur des Servers (im rechten Teil) an. Dies sorgt für ein hohes Maß an Übersichtlichkeit und erleichtert den Dateitransfer. Der Hersteller versorgt das Programm regelmäßig mit Updates.

Zum weiteren Funktionsumfang gehören Verzeichnissynchronisation, zeitgesteuerte Up- und Downloads, automatische Wiederaufnahme abgebrochener Dateitransfers, Bookmark-Synchronisation (via Dropbox, iCloud Drive oder Google Drive), Proxy-Unterstützung, Bandbreitenbegrenzung, Server-zu-Server-Transfers, Protokollierung aller Aktionen, Import von Bookmarks von anderen FTP-Clients, ein integrierter Texteditor, Anbindung an externe Editoren, Vergleichen von Dateien, AppleScript-Unterstützung und Optimierung für Retina-Displays.