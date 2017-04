Systemüberwachungstool iPulse kurzzeitig kostenlos erhältlich

11. Apr 2017 17:15 Uhr - sw

Der Softwarehersteller "The Iconfactory", der seit einiger Zeit an einer Neuauflage des Twitter-Clients Twitterrific arbeitet, bietet im Rahmen einer Sonderaktion das Systemüberwachungstool iPulse vorübergehend kostenlos im Mac-App-Store (Partnerlink) zum Download an. Normalerweise kostet das ab OS X Lion lauffähige Programm 9,99 Euro.









Screenshot von iPulse.

Bild: The Iconfactory. Bild: The Iconfactory.





iPulse informiert unter anderem über die Prozessor- und Arbeitsspeicherauslastung, WLAN-Signalstärke, den Akku-Ladestand von Mobilmacs, den Netzwerk-Datendurchsatz und die Speicherplatzbelegung der angeschlossenen Laufwerke. Dazu wird ein frei platzierbares Fenster eingeblendet, dessen Farbgebung individuell angepasst werden kann. Auch eine Uhr mit Kalender ist enthalten.

Das Programm ist mit macOS Sierra kompatibel.