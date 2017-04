macOS Sierra: PDF-Unterstützung bleibt Baustelle

11. Apr 2017 13:15 Uhr - Redaktion

Für macOS Sierra hat Apple bekanntlich die PDF-Engine PDFKit komplett neu geschrieben, um die Kompatibilität mit dem iOS zu verbessern. Das Problem: dabei haben sich viele Fehler eingeschlichen, die negative Auswirkungen sowohl auf Apple-eigene Programme als auch auf Anwendungen von Drittanbietern, die auf PDFKit aufsetzen, haben. Zwar hat Apple mit den in diesem Jahr veröffentlichten Betriebssystemupdates macOS 10.12.3 und macOS 10.12.4 nachgebessert, etliche Probleme bestehen jedoch weiterhin.

Beispielsweise berichtet MichaelTsai, Entwickler der Dokumentenverwaltung EagleFiler, dass mit macOS 10.12.4 nur vier der acht von ihm gemeldeten PDFKit-Bugs behoben worden seien. Zudem würden Nutzerberichte darauf hindeuten, dass mit macOS 10.12.4 ein neuer Fehler eingeführt worden sei, der einen Programmabsturz verursache. Letzteres vermeldet auch Devontechnologies.









macOS Sierra: PDFKit ist weiterhin eine Baustelle.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Anzumerken ist, dass Anwender immer weniger von den Problemen (die unter anderem die Darstellung großer oder verschlüsselter PDFs betreffen) bemerken, weil die Entwickler in den letzten Monaten viele Workarounds in ihre Programme eingebaut haben, um die PDFKit-Bugs zu umschiffen. Die Hersteller ihrerseits monieren jedoch, dass bis heute nicht alle Fehler von Apple behoben wurden. So erklärte Devonthink, dass mit macOS 10.12.4 lediglich ein einziger implementierter Workaround durch einen Bug-Fix von Apple überflüssig wurde.

Größere Änderungen an PDFKit sind indes für macOS Sierra nicht mehr zu erwarten. Bei Apple laufen bereits seit mehreren Monaten die Entwicklungsarbeiten an macOS 10.13 auf Hochtouren. Die Ankündigung von macOS 10.13 wird für die Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2017 erwartet, die vom 05. bis 09. Juni im kalifornischen San Jose stattfindet. Die Finalversion von macOS 10.13 erscheint vermutlich im September. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Apple erst wieder mit macOS 10.13 signifikante Änderungen an PDFKit vornehmen wird.

Wer Probleme bei der Darstellung oder dem Druck von PDF-Dokumenten in PDFKit-basierten Programmen wie Vorschau, Skim, EagleFiler, Devonthink, Bookends oder EndNote hat, sollte auf den Acrobat Reader von Adobe ausweichen.