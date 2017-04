Dropbox Paper erhält deutschsprachige Oberfläche und Offline-Modus

12. Apr 2017 16:45 Uhr - Redaktion

Zu Jahresbeginn hat der Google-Docs-Konkurrent Paper die Betaphase verlassen, nun kündigte der Online-Speicherdienst Dropbox diverse Neuerungen für seine kostenlose Teamarbeit-Lösung an. Beispielsweise hat Paper mitsamt der dazugehörigen iPhone- und iPad-App (iOS-App-Store-Partnerlink) Übersetzungen in 20 Sprachen, darunter Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch, erhalten.

Ebenfalls neu ist ein Offline-Modus in der App: "Dank des neuen Offline-Modus von Dropbox können Nutzer trotz zeitweise fehlender Internetverbindung neue Dokumente erstellen, auf neueste und beliebteste Dokumente zuggreifen, diese bearbeiten und kommentieren. Sobald das Mobilgerät wieder online ist, werden die Änderungen synchronisiert und mit denen des Teams zusammengeführt", teilte das Unternehmen mit.









Daneben hat der Hersteller in der Paper-App verschiedene Leistungsverbesserungen und Fehlerkorrekturen vorgenommen. Die Software benötigt mindestens iOS 9.0. Mit Paper können mehrere Personen gleichzeitig an einem Dokument arbeiten - sowohl mit den Apps für iOS und Android als auch unter Mac, Linux und Windows per Web-Browser.

Paper bietet gängige Textformatierungsfunktionen und unterstützt das Erstellen von Tabellen und Aufgabenlisten sowie das Einbetten von Bildern und Videos. Die gemeinsam bearbeiteten Dokumente bieten außerdem die Möglichkeit der Kommentierung. Alle Änderungen sämtlicher Nutzer werden sofort synchronisiert. Dadurch kann der Anwender sehen, an welcher Stelle des Dokuments die Kollegen gerade arbeiten. Teamleiter können einzelnen Nutzern Aufgaben mit Terminen zuweisen. Auch ein Präsentationsmodus ist enthalten.

Apples iWork-Programme bieten seit Herbst 2016 Funktionen für die Teamarbeit - sowohl unter Mac und iOS als auch über icloud.com im Web-Browser auf anderen Plattformen.