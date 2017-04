Ticker: Rabatt auf iPhone-Speicherstick; Aus iTunes Podcasts wird Apple Podcasts; Verbesserungen für Google Earth

13. Apr 2017 22:30 Uhr - Redaktion

Rabatt auf iPhone-Speicherstick - das Produkt des Herstellers Omars mit 64 GB Kapazität ist bei Amazon derzeit für 46,99 statt 99,99 Euro erhältlich (Partnerlink). Der Stick lässt sich auch mit iPad und iPod touch verwenden und bietet neben einem Lighnting- auch einen USB-A-Port für den einfachen Datentransfer mit dem Mac. Zur Nutzung wird die mit iOS 10 kompatible App WitStick (iOS-App-Store-Partnerlink) benötigt. +++ Aus iTunes Podcasts wird Apple Podcasts - die Umbenennung folgt dem Beispiel von Diensten wie Apple Music oder Apple Pay. Apple will seine Anstrengungen in dem Bereich verstärken. +++ Verbesserungen für Google Earth - am 18. April will Google Neuerungen für seinen Kartendienst verkünden.