Apple kürt Arcade-Racer Hyperburner zur Gratis-App der Woche

18. Apr 2017 10:30 Uhr - sw

Jede Woche verschenkt Apple eine App für iPhone, iPad und iPod touch. Diesmal hat das kalifornische Unternehmen den Arcade-Racer Hyperburner (iOS-App-Store-Partnerlink) zur Gratis-App der Woche erkoren. In Hyperburner steuert der Spieler ein schnelles Raumschiff, das Hindernissen ausweichen muss.









Von Nutzern wird das ab iOS 8.0 lauffähige Spiel im Durchschnitt sehr positiv bewertet, vor allem die Steuerung und die Grafik werden gelobt. Normalerweise kostet Hyperburner 2,99 Euro. Die App ist für iPhone, iPad und iPod touch optimiert. Im Spielverlauf können bessere Schiffe freigeschaltet werden.

"In diesem spacigen Arcade-Racer ist der Name Programm: begleitet von einem coolen Soundtrack fliegst du mit Highspeed durch futuristische Weltraum-Umgebungen, die deine Fingerfertigkeit mit statischen und rotierenden Hindernissen auf die Probe stellen. Auch die tolle optische Aufmachung und präzise Steuerung mit nur einem Finger überzeugen auf der ganzen Linie", so Apple über das Spiel.