Verlosung: 10x Bildbearbeitungssoftware Affinity Photo zu gewinnen

18. Apr 2017 12:00 Uhr - Redaktion

Die im Sommer 2015 eingeführte Bildbearbeitungssoftware Affinity Photo erfreut sich großer Beliebtheit unter Mac-Anwendern. Sie zeichnet sich durch einen hohen Funktionsumfang bei einem gleichzeitig niedrigen Preis aus, wird kontinuierlich weiterentwickelt und punktet außerdem durch die Unterstützung moderner Betriebssystemtechnologien. Gemeinsam mit dem Hersteller Serif Labs verlost MacGadget zehn Lizenzen von Affinity Photo.

Affinity Photo ist zum Preis von 49,95 Euro im Mac-App-Store erhältlich, liegt auch auf Deutsch vor und lässt sich 30 Tage lang kostenlos testen. Affinity Photo versteht sich als Alternative zum Platzhirsch Photoshop, der seit mehreren Jahren nur noch gemietet, aber nicht mehr gekauft werden kann. Affinity Photo kann Photoshop-Dateien im- und exportieren, unterstützt darüber hinaus viele weitere gängige Formate und bietet eine hohe Performance durch Optimierung für Mehrkernsysteme und OpenCL.









Der Funktionsumfang für die Bildbearbeitung kann sich mehr als sehen lassen: vollständige Ebenen-Unterstützung, RGB-, CMYK-, Graustufen- und LAB-Farbräume, zahlreiche Retusche- und Reparaturwerkzeuge, ein spezieller Arbeitsbereich für die Entwicklung von RAW-Fotos, Kanalbearbeitung mit 16 oder 32 Bit, HDR-Funktionen, Stapelverarbeitung, Makros, unbegrenztes Undo, umfangreiche Werkzeugpaletten für Vektorzeichnungen und Textverarbeitung, viele Filter und Effekte, präzise Auswahlwerkzeuge und sechs Erweiterungen für Apples Fotos-App.

Affinity Photo liegt derzeit in der Version 1.5.2 vor. Demnächst startet der öffentliche Betatest von Affinity Photo 1.6, für das mehrere Neuerungen geplant sind, darunter ein heller Oberflächenmodus und eine automatische Pinselstrichglättung. Affinity Update 1.6 wird ein kostenloses Update sein. Tutorials zu Affinity Photo sind auf dem Vimeo-Kanal von Serif Labs zu finden.

Zur Teilnahme an der Verlosung, bei der es zehn Mac-App-Store-Lizenzen von Affinity Photo für den Mac zu gewinnen gibt, müssen Sie folgende Frage richtig beantworten:

Wo findet die Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2017 statt?

a) San Francisco

b) San Jose

c) Cupertino

Schicken Sie bitte die Antwort per E-Mail an info@macgadget.de. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 30. April 2017, um 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Mehrfachteilnahmen werden nicht berücksichtigt. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Jeder Gewinner erhält eine Mac-App-Store-Lizenz von Affinity Photo.