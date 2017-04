Apple: iWork, iMovie und GarageBand nun für alle Anwender kostenlos

19. Apr 2017 12:00 Uhr - Redaktion

Wer einen Mac, ein iPhone oder ein iPad kauft, erhält die drei iWork-Büroprogramme Pages, Numbers und Keynote sowie die Videobearbeitungssoftware iMovie kostenlos – diese Regelung hat Apple im September 2013 eingeführt und im September 2014 auf die Musiksoftware GarageBand ausgeweitet. Damit ist nun Schluss – ab sofort stehen Pages, Numbers, Keynote, iMovie und GarageBand grundsätzlich kostenlos zum Download bereit, d. h. auch für Hardware, die vor September 2013 bzw. 2014 erworben wurde.









Bürosoftware iWork: Jetzt auch für vor September 2013 gekaufte Mac- und iOS-Hardware gratis.

Bild: Apple.





In der Nacht zum Mittwoch hat Apple die Preisangaben für die fünf Programme aus dem Mac-App-Store sowie dem iOS-App-Store entfernt. Sie sind nun durchgängig gratis, zuvor lagen die Preise bei bis zu 19,99 Euro (bei den Mac-Versionen von iWork). Apple macht damit denjenigen Usern ein Geschenk, die in den letzten drei bis vier Jahren keinen neuen Mac oder kein neues iOS-Gerät erworben haben - sie können die fünf Anwendungen nun kostenfrei nutzen. Außerdem erleichtert der Hersteller durch die Änderung die Verteilung der Software auf zentral verwalteten Geräten in Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Die iWork-Programme haben Ende März umfangreiche Updates erhalten, die unter anderem den Im- und Export von RTF-Dokumenten und zusätzliche Bearbeitungsfunktionen ergänzten. Die Mac-Version von iMovie wurde kurz vor Ostern aktualisiert, GarageBand erhielt zuletzt im Februar ein Update auf dem Mac.

Pages 6.1, Numbers 4.1 und Keynote 7.1 setzen macOS Sierra voraus, GarageBand 10.1.6 läuft ab OS X Yosemite, iMovie 10.1.5 ab OS X El Capitan (Mac-App-Store-Partnerlinks).