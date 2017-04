Ticker: Rabatt auf Pages-Vorlagen; Update für SeaMonkey kommt; Fritz!OS 6.83 schließt Sicherheitslücke

19. Apr 2017 19:30 Uhr - Redaktion

Rabatt auf Pages-Vorlagen - im Mac-App-Store wird ein Paket mit über 1400 beliebig anpassbaren Vorlagen aus 18 Kategorien für die Apple-Textverarbeitung Pages kurzzeitig für 1,99 statt 19,99 Euro angeboten (Partnerlink). +++ Update für SeaMonkey kommt - die Version 2.48 der Web-Suite befindet sich seit kurzem im Betatest und soll in den nächsten Wochen fertiggestellt werden. +++ Fritz!OS 6.83 schließt Sicherheitslücke - betroffen waren die Fritz!Box 7390, 7490 und 7580 mit Version 6.80/6.81. Die Schwachstelle ermöglichte in der Theorie die Übernahme eines Routers aus der Ferne, eine Gefahr in der Praxis habe jedoch nicht bestanden, so AVM. Dennoch sollten Nutzer der betroffenen Modelle das Update möglichst bald aufspielen.