Tipp: Winmail.dat-Dateien mit dem Mac öffnen

Wer sich häufig mit Windows-Anwendern austauscht, kennt die Problematik: im Posteingang landet gelegentlich eine E-Mail mit einer Datei namens winmail.dat im Anhang, die sich jedoch nicht öffnen lässt. Der Grund: manchmal sind Microsofts Windows-Mailer (Outlook, Exchange...) so konfiguriert, dass Attachements nicht mit dem gängigen MIME-Standard, sondern mit einem proprietären Microsoft-Format verschickt werden.

Erfolgt in diesem Fall der Abruf der E-Mail nicht unter Windows mit einem Microsoft-Programm, sondern auf dem Mac beispielsweise mit Apple Mail, Thunderbird oder Airmail, werden nicht die eigentlichen Anhänge (PDFs, Bilder, Textdokumente...), sondern eine Datei namens winmail.dat angezeigt.









Screenshot von TNEF's Enough.

Bild: Joshua Jacob .





Nun gibt es mehrere kostenpflichtige Tools, die einzelne Inhalte aus den winmail.dat-Dateien extrahieren können. Doch Geld ausgeben muss nicht sein, es geht auch kostenlos – und zwar mit dem Programm TNEF's Enough. Die schlanke, ab OS X Lion lauffähige Software zeigt sowohl den Text als auch die einzelnen Anhänge einer winmail.dat-Datei an, die sich per Drag & Drop auf dem Desktop ablegen lassen.

Das von Joshua Jacob entwickelte TNEF's Enough liegt auf Englisch vor und kann entweder über die Web-Site des Autors oder über den Mac-App-Store (Partnerlink) heruntergeladen werden. Die Nutzung ist denkbar einfach: winmail.dat auf den Schreibtisch ziehen, TNEF's Enough starten, die winmail.dat auswählen (Menü File => Open), fertig. Alternativ kann eine winmail.dat auch einfach auf das Programm- oder Dock-Icon von TNEF's Enough gezogen werden.

Anzumerken ist, dass es auch einige kostenfreie Online-Konverter zu diesem Zweck gibt. Diese erfordern aber einen Upload von winmail.dat, was aus Sicherheitsgründen bedenklich sein kann. TNEF's Enough ist als native Mac-Anwendung, die voll kompatibel mit macOS Sierra ist, die bessere Wahl.